Госсекретарь США Блинкен об обмене баскетболистки Грайнер: «Призываем Москву принять предложение, представленное несколько месяцев назад»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его внимание приковано к вопросу об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, и призвал Москву принять сделанное ранее предложение Вашингтона. 

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«Что касается Бриттни Грайнер и Пола Уилана, я не могу рассуждать о том, что могут означать или не означать различные даты в суде. Я могу заявить, что к этому приковано все мое внимание. Как я уже говорил, на первом месте в моем списке приоритетных задач в мире – сделать все возможное, чтобы вернуть всех американцев, которые были произвольно или несправедливо задержаны. Это, безусловно, относится и к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Как вы знаете, мы обсуждаем это с российскими властями. Несколько месяцев назад мы представили значимое предложение. И мы призываем Москву принять его, чтобы мы могли решить хотя бы этот вопрос. Но главное для нас – обеспечить их освобождение. Я не хочу говорить о подробностях того, какова ситуация сейчас. Все, что я могу сказать – мы в полной мере сосредоточены на этом на каждодневной основе», – сказал Блинкен.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. 

Пол Уилан — гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже.

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