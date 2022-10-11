Два попадания Иша Смита в концовке принесли «Денверу» победу над «Финиксом»

Разыгрывающий «Наггетс» стал автором решающих попаданий в концовке предсезонного матча с «Санз» (107:105).

Иш сперва сравнял счет при счете 103:105, а затем реализовал ставший победным бросок за 8,4 секунды до сирены при 105:105.

На счету Смита 17 очков (7 из 12 с игры), 3 подбора и 7 передач за 25 минут со скамейки.

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