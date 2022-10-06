Скамейка «Лейкерс» была наказана техническим за чрезмерное выражение эмоций после данка Джонса

Скамейка по ходу предсезонного матча с «Санз» (115:119) была наказана техническим замечанием.

Судья Дженна Рено выписала «озерникам» технический за чрезмерное выражение эмоций после данка .

Данный эпизод рассмешил звезд «Лейкерс» и .

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?