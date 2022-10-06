Скамейка «Лейкерс» была наказана техническим за чрезмерное выражение эмоций после данка Джонса
Скамейка «Лейкерс» по ходу предсезонного матча с «Санз» (115:119) была наказана техническим замечанием.
Судья Дженна Рено выписала «озерникам» технический за чрезмерное выражение эмоций после данка Дэмиана Джонса.
Данный эпизод рассмешил звезд «Лейкерс» Расселла Уэстбрука и Леброна Джеймса.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?
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