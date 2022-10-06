Скамейка «Лейкерс» была наказана техническим за чрезмерное выражение эмоций после данка Джонса

Теги предсезонные матчи Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА видео судьи Расселл Уэстбрук Дэмиан Джонс Баскетбол

Скамейка «Лейкерс» по ходу предсезонного матча с «Санз» (115:119) была наказана техническим замечанием.

Судья Дженна Рено выписала «озерникам» технический за чрезмерное выражение эмоций после данка Дэмиана Джонса.

Данный эпизод рассмешил звезд «Лейкерс» Расселла Уэстбрука и Леброна Джеймса.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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