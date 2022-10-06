Леброн Джеймс забросил два 3-очковых подряд, включая попадание за несколько метров от дуги

Форвард во второй четверти предсезонного матча с «Санз» (115:119) отметился двумя 3-очковыми подряд.

Одно из попаданий Джеймс исполнил, находясь в нескольких метрах от дуги.

Джеймс набрал 23 очка за 17 минут, отправив в цель 8 из 11 бросков с игры.

В минувшем сезоне Леброн реализовал 35,9% из-за дуги.

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