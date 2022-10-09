Брэдли Бил помещен в ковид-протокол

Теги предсезонные матчи Шарлотт НБА Вашингтон Брэдли Бил коронавирус Баскетбол

НБА поместила атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била в протокол по здоровью и безопасности.

«Уизардс» подтвердили, что Бил пропустит предсезонный матч против «Шарлотт» в понедельник и вернется в команду только после получения соответствующего разрешения от лиги.

В прошлом сезоне 29-летний игрок провел только 40 матчей. Летом он заключил с клубом новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.

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