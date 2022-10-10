Гордон Хэйворд сыграет с «Уизардс»

Теги травмы предсезонные матчи Шарлотт Вашингтон Гордон Хэйворд Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд вернется на площадку в предсезонном матче против «Вашингтона» сегодня ночью, пишет обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Для 32-летнего баскетболиста это будет дебютная игра в новом сезоне. Он пропустил несколько встреч из-за повреждения колена.

В прошлом сезоне Хэйворд из-за травм принял участие лишь в 49 матчах команды в регулярном чемпионате.

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