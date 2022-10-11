«Сперс» гарантировали контракты с Васселлом и Примо на сезон-23/24

«Сперс» воспользовались опцией команды в соглашениях с форвардом Девином Васселлом и атакующим защитником на сезон-2023/24.

Для Васселла это будет четвертый год по контракту новичка (5,9 млн долларов), для Примо – третий (4,3 млн долларов).

В прошлом сезоне Васселл набирал 12,4 очка, 4,3 подбора и 1 перехват в среднем за матч. Показатели Примо составили 5,6 очка и 2,3 подбора.

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