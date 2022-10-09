Скип Бэйлесс: «Боюсь, Дрэймонд Грин скоро покинет «Уорриорз»

Известный баскетбольный эксперт прокомментировал стычку и на тренировке «Голден Стэйт».

«Боюсь, Джордан Пул станет новым членом «Большого трио», а Дрэймонд скоро уйдет», – заявил Бэйлесс.

В среду во время тренировки Грин ударил Пула кулаком по лицу. Согласно сообщению TMZ, ситуация обострилась, когда Пул сказал: «Ты знаешь, что происходит, Дрэймонд». – по-видимому, намекая на то, что он получил от «Уорриорз» предложение о продлении контракта, а Грин нет. После этого Грин набросился на Пула, якобы ответив: «Нет, я не знаю. А что происходит?»

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