Кайри Ирвинг может пропустить матч с «Хит» из-за рождения 3-го ребенка
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг стал отцом в третий раз. Это второй ребенок от его нынешней жены Марлен Уилкерсон.
Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил, что баскетболист пропустил сегодняшнюю тренировку.
Ожидается, что Ирвинг может не сыграть в предсезонном матче против «Майами» в четверг.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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