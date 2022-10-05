Кайри Ирвинг может пропустить матч с «Хит» из-за рождения 3-го ребенка

Теги предсезонные матчи Майами Бруклин Стив Нэш НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг стал отцом в третий раз. Это второй ребенок от его нынешней жены Марлен Уилкерсон.

Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил, что баскетболист пропустил сегодняшнюю тренировку.

Ожидается, что Ирвинг может не сыграть в предсезонном матче против «Майами» в четверг.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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