Кайри Ирвинг может пропустить матч с «Хит» из-за рождения 3-го ребенка

Разыгрывающий стал отцом в третий раз. Это второй ребенок от его нынешней жены Марлен Уилкерсон.

Главный тренер «Нетс» сообщил, что баскетболист пропустил сегодняшнюю тренировку.

Ожидается, что Ирвинг может не сыграть в предсезонном матче против в четверг.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри