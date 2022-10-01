Бэм Адебайо: «Я, Дрэймонд и Яннис – только мы можем эффективно обороняться на всех позициях»

Теги Хьюстон Майами НБА Кевин Дюрэнт Эрик Споэльстра Расселл Уэстбрук Стефен Карри Пол Джордж Кайри Ирвинг Кавай Ленард Дрэймонд Грин Маркус Смарт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Бэм Адебайо Баскетбол

Форвард «Майами» Бэм Адебайо считает, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА.

«Для меня это важно хотя бы потому, что я пришел в лигу как оборонительный специалист. Именно так я попал в эту игру и сделал себе имя. Все началось с того первого видео, на котором я опекаю Стефена Карри. Затем Эрик Споэльстра начал ставил меня против лучших бомбардиров.

Перед одним матчем он говорил: «Мы играем с «Хьюстоном», ты опекаешь Расселла Уэстбрука». В следующей встрече он ставил меня против Кавая Ленарда или Пола Джорджа. Я просто делал все, чтобы стать лучшим оборонительным игроком. На мой взгляд, я доказал это.

Маркус Смарт получил награду в прошлом сезоне, якобы, потому, что он оборонялся на всех позициях. В таком случае можно сказать, что данный аргумент применим и ко мне. Чувствую, что я почти единственный, кто действительно способен делать это.

Я, Дрэймонд Грин и, возможно, Яннис Адетокумбо – три парня, которые могут эффективно обороняться против игроков как на 1-й, так и на 5-й позиции. Мы можем переключиться на Кайри Ирвинга, затем на Кевина Дюрэнта, а затем на Джоэла Эмбиида. Суть в том, что под кольцом защитников не будет», – сказал Адебайо.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные