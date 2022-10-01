Бэм Адебайо: «Я, Дрэймонд и Яннис – только мы можем эффективно обороняться на всех позициях»

Форвард Бэм Адебайо считает, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку .

«Для меня это важно хотя бы потому, что я пришел в лигу как оборонительный специалист. Именно так я попал в эту игру и сделал себе имя. Все началось с того первого видео, на котором я опекаю Стефена Карри. Затем Эрик Споэльстра начал ставил меня против лучших бомбардиров.

Перед одним матчем он говорил: «Мы играем с , ты опекаешь Расселла Уэстбрука». В следующей встрече он ставил меня против Кавая Ленарда или Пола Джорджа. Я просто делал все, чтобы стать лучшим оборонительным игроком. На мой взгляд, я доказал это.

Маркус Смарт получил награду в прошлом сезоне, якобы, потому, что он оборонялся на всех позициях. В таком случае можно сказать, что данный аргумент применим и ко мне. Чувствую, что я почти единственный, кто действительно способен делать это.

Я, Дрэймонд Грин и, возможно, Яннис Адетокумбо – три парня, которые могут эффективно обороняться против игроков как на 1-й, так и на 5-й позиции. Мы можем переключиться на , затем на , а затем на Джоэла Эмбиида. Суть в том, что под кольцом защитников не будет», – сказал Адебайо.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали