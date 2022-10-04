Кавай Ленард – о первом матче за 476 дней: «Бабочек в животе не было»

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Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после первого матча за 476 дней рассказал о забавной беседе с одноклубником Полом Джорджем.

«Пи Джей спросил меня: «У тебя были бабочки в животе перед игрой?» Я такой: «Не, там плавает только небольшое куриное крылышко». Сегодня я чувствовал себя так же, как и перед любым другим матчем», – признался Ленард.

Двукратный чемпион НБА набрал 11 очков (3 из 8 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут на площадке в матче с «Портлендом» (102:97).

Перед этим Ленард не играл больше года, так как восстанавливался после разрыва связки колена.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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