Нэйт Уолтерс получил травму и пропустит Суперкубок Греции

Разыгрывающий получил растяжение подвздошно-поясничной мышцы и не сможет принять участие в матчах Суперкубка Греции, которые пройдут 1-2 октября.

Уолтерс почувствовал дискомфорт в ноге, обследование показало, что он получил ушиб подвздошной кости.

Уолтерс хорошо начал предсезонку на турнире Павлоса Яннакопулоса, где набрал 14 очков и сделал 5 передач в победном матче против «Анадолу Эфеса». В финале турнира против «Милана» американский защитник отметился 10 очками.

«Зенит» вновь сильнее ЦСКА в финале, УНИКС оставляет «Партизан» без медалей. Итоги решающего дня Суперкубка