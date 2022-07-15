«Панатинаикос» официально подписал Деррика Уильямса

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«Панатинаикос» официально объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Дерриком Уильямсом (31 год, 2013 см).

Уильямс был выбран под вторым пиком на драфте НБА 2011 года и выступал в лиге на протяжении семи сезонов. В минувшем розыгрыше американец защищал цвета тель-авивского «Маккаби».

В прошедшем сезоне Евролиги баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем 9,4 очка и 3,1 подбора.

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