«Панатинаикос» официально подписал Деррика Уильямса

официально объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом (31 год, 2013 см).

Уильямс был выбран под вторым пиком на драфте НБА 2011 года и выступал в лиге на протяжении семи сезонов. В минувшем розыгрыше американец защищал цвета тель-авивского .

В прошедшем сезоне баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем 9,4 очка и 3,1 подбора.

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