Джордан Пул набрал 25 очков и 6 передач в предсезонном матче с «Лейкерс»

Защитник «Голден Стэйт» стал лучшим в команде по набранным очкам и передачам в предсезонном матче с (121:124).

В активе Пула 24 очка и 6 передач при 10 из 19 с игры. За 23 минуты вышедший в старте баскетболист также набрал 4 подбора и 2 перехвата.

У Пула недавно случился конфликт с одноклубником Дрэймондом Грином, который напал на 23-летнего игрока во время тренировки и на данном этапе покинул расположение клуба.

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