Дрэймонд Грин – о матче открытия сезона против «Лейкерс»: «Надеюсь, что буду играть»

Форвард «Голден Стэйт» надеется, что примет участие в матче открытия сезона против , который состоится 19 октября.

«Да, я собираюсь играть. Буду ли я играть? Это другое дело. Нам предстоит выяснить это. Нет правильного или неправильного решения.

Я надеюсь, что буду играть. Это первый настоящий игровой день, и он очень важен для нашей миссии и цели защитить чемпионский титул. Так что я надеюсь, что буду играть, но решение еще не принято. Мы подумаем об этом в ближайшие дни и решим, что лучше для нашей команды. Потому что, в конце концов, самое главное — это команда», – сказал Грин.

В среду во время тренировки Грин набросился на и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Позже Грин извинился перед Пулом и командой и сообщил, что покинет расположение команды на неопределенный срок.

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