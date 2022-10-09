Кемба Уокер считает предложение «Детройта» о выкупе контракта неприемлемым

Разыгрывающий не торопится принимать предложение клуба о выкупе контракта.

По информации Boston Globe, Уокера не устраивает сумма компенсации. За сезон-2022/23 ему полагается зарплата в размере 9,2 миллиона долларов.

При этом отмечается, что 32-летний баскетболист хочет перейти в другую команду, где он сможет получить игровое время.

Уокер оказался в «Детройте» в результате обмена между «Пистонс» и «Никс» в день драфта. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за , в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

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