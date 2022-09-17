Функционер НБА: «На месте «Пистонс» и «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Расселла Уэстбрука»

По мнению руководителя одного из клубов НБА, стоит выменять у разыгрывающего .

«На месте «Пистонс» я бы вступил в переговоры с «Лейкерс». Я бы попытался заполучить незащищенный драфт-пик первого раунда 2027 года и Расселла Уэстбрука в обмен на всех моих ветеранов, все мое барахло.

Этой команде нужно еще немного потанковать, им нужен Виктор Вембаньяма, или хотя бы нужно побороться за него.

Отдайте взамен Алека Беркса, Нерленса Ноэла, и . «Лейкерс» согласились бы на сделку «один на четверых». У них появится несколько контрактов, которые можно обменять, и ветераны, которых можно использовать для глубины состава. Я бы рассмотрел этот вариант на месте обеих команд», – сказал функционер.

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