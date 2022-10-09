Олег Киселев: «Астана» готова была дать бой, но во второй половине у нас разладилась игра»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил неудачное выступление команды во второй половине матча лиги ВТБ против МБА (69:103).

«Поздравляю МБА с победой. Они продемонстрировали хорошую, слаженную игру. Видно, что была проведена хорошая летняя подготовка. Мы были готовы не то, что дать бой, но даже выиграть. Это показала первая половина, когда мы держали свой план на игру.

Не могу сказать так о второй половине нашей игры. У нас разладилась игра в нападении, мы дали реализовать достаточно много свободных атак, которые дали энергию МБА, что вылилось в такой счет. Надо сделать выводы.

Немного отдохнем, сделаем анализ и будем готовиться к «Парме». Приложим все силы, чтобы не повторилось таких моментов, которые были сегодня, и чтобы улучшить свою игру», – сказал Киселев.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?