Василий Карасев – о матче против «Астаны»: «Во второй половине полностью контролировали ход встречи»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал разгромную гостевую победу над «Астаной» (103:69) во втором матче команды в Лиге ВТБ.

«Первая половина была очень тяжелой, не выполнили установки по защите, дали «Астане» почувствовать игру, особенно в первой четверти, когда соперник набрал 24 очка.

После хорошей защиты у нас есть возможность для быстрых прорывов, что и стало получаться после большого перерыва. Во второй половине уже полностью контролировали ход встречи», – передает слова Карасева официальный сайт МБА.

Базаревич и Карасев вернулись в Лигу ВТБ и готовы к новым вызовам. 10 вопросов для тренеров команд-дебютантов