Даниил Касаткин: «Через хорошую защиту смогли переломить ход встречи»

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Защитник МБА Даниил Касаткин отметил, что хорошая защита позволила его команде переломить ход встречи и победить «Астану» (103:69) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Не все получалось в начале встречи, «Астана» не сдавалась даже при большой разнице в счете, забивала очень тяжелые мячи. Через хорошую защиту смогли переломить ход встречи и победили.

В Астане любят баскетбол, сегодня была классная атмосфера, было приятно играть», – передает слова Касаткина официальный сайт МБА.

23-летний защитник стал самым результативным в составе своей команды, набрав 18 очков (8 из 9 с игры) и сделав 3 передачи.

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