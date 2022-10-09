Олег Киселев – про МБА: «Когда они заходили в Лигу ВТБ, им предрекали участь аутсайдеров»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал о сегодняшнем сопернике своей команды в Лиге ВТБ, московской МБА.

– амбициозная, молодая команда. Когда они заходили в Лигу, им предрекали участь аутсайдеров, но предсезонные матчи и игра с «Локо» показали, что это боеспособный коллектив, с которым нужно считаться.

Нам придется хорошо подготовиться, чтобы выиграть», — передает слова тренера официальный сайт «Астаны».

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