Единая лига ВТБ. «Астана» дома принимает МБА

В воскресенье, 9 октября, состоится первый домашний матч «Астаны» в регулярном чемпионате лиги ВТБ-22/23. Соперником казахстанцев станет московская МБА.

Начало матча в 15:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет сайт клуба.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 2-0, – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, – 0-1, – 0-1, – 0-2, Минск – 0-2.

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