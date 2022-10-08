Ричард Джефферсон: «Леброна выбрали бы вторым на драфте, если бы он был в одном классе с Вембаньямой»

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Чемпион НБА, эксперт ESPN Ричард Джефферсон считает, что Леброн Джеймс образца 2003 года пропустил бы вперед на драфте французского бигмена Виктора Вембаньяму, который претендует на первый номер предстоящей в 2023-м церемонии.

Джефферсон: Говорят, что Вембаньяма – самый интригующий проспект с 2003 года, с драфта, на котором выбрали Леброна. Но я скажу больше. Леброна выбрали бы вторым на драфте, если бы он был в одном классе с Вембаньямой. Леброн, каким он был 20 лет назад, со своими 206 сантиметрами роста пропустил бы вперед 218-сантиметрового Виктора с его набором умений. Я не говорю, что Вембаньяма лучше или станет лучше, но если бы они со своими изначальными данными были на одном драфте, то француза выбрали бы раньше. Настолько он хорош. Возможно, я не прав, Зак Лоу?

Зак Лоу: Ты прав. Нельзя научить быть высоким. Вембаньяма – уникальный, столько всего умеет. Это безумие, но Леброн был бы выбран под вторым номером, а ведь он претендует на звание величайшего игрока всех времен.

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