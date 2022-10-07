Стив О-Ю-Фат и Шариф О’Нил обменялись майками после матча
Форвард «Метрополитана» Стив О-Ю-Фат и игрок команды G-лиги «Игнайт» Шариф О’Нил обменялись майками после товарищеского матча между командами в четверг.
Имя французского баскетболиста (Steeve Ho You Fat) забавно звучит на английском.
«Давайте будем честны, у этого парня просто сумасшедшее имя», – пошутил бигмен французского клуба Виктор Вембаньяма.
«Обмен майками года», – прокомментировал событие Шариф.
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Твиттер Шарифа О’Нила
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