Стив О-Ю-Фат и Шариф О’Нил обменялись майками после матча

Форвард Стив О-Ю-Фат и игрок команды G-лиги «Игнайт» Шариф О’Нил обменялись майками после товарищеского матча между командами в четверг.

Имя французского баскетболиста (Steeve Ho You Fat) забавно звучит на английском.

«Давайте будем честны, у этого парня просто сумасшедшее имя», – пошутил бигмен французского клуба Виктор Вембаньяма.

«Обмен майками года», – прокомментировал событие Шариф.

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