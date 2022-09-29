Маркиз Тиг продолжит карьеру в Греции

Бывший игрок НБА Маркиз Тиг (29 лет, 188 см) продолжит карьеру в греческом клубе «Колоссос».

Маркиз приходится младшим братом известному разыгрывающему Джеффу Тигу. На счету американца 91 матч в НБА за «Чикаго», «Бруклин» и «Мемфис».

В сезоне-16/17 Маркиз выступал за саратовский «Автодор». В минувшем розыгрыше Тиг играл за «Лондон Лайонс», набирая в матчах Кубка ФИБА-Европа 15,6 очка и 4,7 передачи в среднем за игру.

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