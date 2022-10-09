Боломбой объявил о переходе в «Олимпиакос» спустя три месяца после официального сообщения клуба

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Центровой Джоэл Боломбой на своей странице в Twitter объявил о подписании контракта с «Олимпиакосом».

Официальное сообщение греческого клуба о приобретении игрока было сделано еще 6 июля.

«Я очень рад объявить, что присоединился к «Олимпиакосу»! С нетерпением жду возможности приступить к работе. Спасибо болельщикам за теплый прием и любовь! Я очень благодарен тренеру, генеральному менеджеру, руководству и всем остальным за предоставленную возможность», – написал Боломбой.

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