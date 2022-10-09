Владислав Трушкин: «УНИКС – всегда один из фаворитов Единой лиги ВТБ»

Форвард рассказал о подготовке к гостевому матчу лиги ВТБ против .

«После матча против «Нижнего Новгорода» прошло уже пять дней, поэтому все в полном порядке. Была неделя усиленных тренировок. Мы посмотрели видео с ошибками по прошлой игре, сейчас уже готовимся к встрече с УНИКСом в Казани, поэтому эмоционально настрой только боевой.

УНИКС – всегда один из фаворитов Единой лиги ВТБ, у них очень хороший состав, хороший тренер. Они сыграли уже первый матч с «Зенитом», выиграли в гостях, показали очень достойный, качественный баскетбол. На каждой позиции есть сильные игроки и не менее сильная замена со скамейки, поэтому с Казанью всегда сложные игры. Настраиваемся серьезно к очень сильному сопернику», – сказал Трушкин.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ