Дражен Анзулович: «Подготовка к матчу против УНИКСа была омрачена травмами нескольких важных игроков»

Теги УНИКС Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович заявил, что не все ключевые игроки команды смогут принять участие в сегодняшнем матче Лиги ВТБ против УНИКСа.

«После поражения «Нижнему Новгороду» я остался недоволен. Несмотря на то, что первые две четверти сыграли неплохо, у нас были проблемы. Считаю, что многие моменты игровые должны были контролировать лучше.

Мы провели подготовку к игре с УНИКСом, но она была омрачена травмами нескольких важных игроков. На данный момент я не уверен, что весь состав сможет вылететь в Казань. Будем стараться», – сказал Анзулович.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ

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