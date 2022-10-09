Дражен Анзулович: «Подготовка к матчу против УНИКСа была омрачена травмами нескольких важных игроков»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович заявил, что не все ключевые игроки команды смогут принять участие в сегодняшнем матче Лиги ВТБ против УНИКСа.
«После поражения «Нижнему Новгороду» я остался недоволен. Несмотря на то, что первые две четверти сыграли неплохо, у нас были проблемы. Считаю, что многие моменты игровые должны были контролировать лучше.
Мы провели подготовку к игре с УНИКСом, но она была омрачена травмами нескольких важных игроков. На данный момент я не уверен, что весь состав сможет вылететь в Казань. Будем стараться», – сказал Анзулович.
Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ
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