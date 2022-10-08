Георгий Жбанов: «К «Енисею» следует отнестись предельно серьезно»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о настрое команды на матч лиги ВТБ с .

«Поздравляю болельщиков с первым домашним матчем в новом сезоне. Мы со всей ответственностью готовимся к предстоящей игре.

«Енисей» – непростой соперник, к которому следует отнестись предельно серьезно. С нетерпением ждем вас на трибунах «Баскет-холла» в воскресенье», – заявил Жбанов.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?