Георгий Жбанов: «К «Енисею» следует отнестись предельно серьезно»

Теги УНИКС Енисей Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о настрое команды на матч Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Поздравляю болельщиков с первым домашним матчем в новом сезоне. Мы со всей ответственностью готовимся к предстоящей игре.

«Енисей» – непростой соперник, к которому следует отнестись предельно серьезно. С нетерпением ждем вас на трибунах «Баскет-холла» в воскресенье», – заявил Жбанов.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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