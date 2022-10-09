Евгений Минченко: «Команда Лукича славится агрессией на обеих сторонах площадки. Мы готовы к борьбе»
Центровой «Автодора» Евгений Минченко заявил, что команда готова к жесткой борьбе в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Предстоящее волжское дерби обещает быть очень интересным, ведь «Нижний Новгород» – сильный и принципиальный противник. Нам важно не терять фокус и сыграть организованно как в защите, так и в нападении.
Знаем, что команда Зорана Лукича славится агрессией на обеих сторонах площадки. Мы по-настоящему готовы к борьбе. Постараемся навязать соперникам свой баскетбол и порадовать поклонников победой.
Тренерский штаб подробно разобрал матч с «Астаной» и отметил те детали, на которые нам следует обратить особое внимание. Мы можем добиться результата только совместно с нашими болельщиками. Поэтому очень ждем вас на воскресной игре. Вместе мы – сила! Вперед, «Автодор»! – передает слова Минченко официальный сайт клуба.
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