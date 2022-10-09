Евгений Минченко: «Команда Лукича славится агрессией на обеих сторонах площадки. Мы готовы к борьбе»

Центровой «Автодора» заявил, что команда готова к жесткой борьбе в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом».

«Предстоящее волжское дерби обещает быть очень интересным, ведь «Нижний Новгород» – сильный и принципиальный противник. Нам важно не терять фокус и сыграть организованно как в защите, так и в нападении.

Знаем, что команда Зорана Лукича славится агрессией на обеих сторонах площадки. Мы по-настоящему готовы к борьбе. Постараемся навязать соперникам свой баскетбол и порадовать поклонников победой.

Тренерский штаб подробно разобрал матч с «Астаной» и отметил те детали, на которые нам следует обратить особое внимание. Мы можем добиться результата только совместно с нашими болельщиками. Поэтому очень ждем вас на воскресной игре. Вместе мы – сила! Вперед, ! – передает слова Минченко официальный сайт клуба.

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