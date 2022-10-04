Олег Киселев: «Не справились с Райаном Боутрайтом, «Астана» ищет лидера»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев назвал причины поражения в первом матче сезона Единой лиги ВТБ против «Автодора» (72:94).
«Поздравляю «Автодор» с победой! Соперник показал хорошую игру. Мы не справились с Райаном Боутрайтом, который хорошо двигал мяч и решал ключевые ситуации на последних секундах владения. Кроме того, мы проиграли хозяевам 17 подборов и не сумели остановить их быстрые прорывы – фирменный стиль «Автодора».
После большого перерыва внесли коррективы в свою игру, поменяли защиту, однако и это не принесло результата. Мы работаем над реализацией моментов и продолжаем искать лидера, который сможет повести команду за собой. Теперь вернемся домой и начнем готовиться к следующему матчу с московской МБА», – сказал Киселев.
Боутрайт завершил встречу с показателями 18 очков, 6 передач и 5 подборов. «Автодор» взял 43 подбора в матче.