Милош Павичевич: «Автодор» навязал «Астане» свою игру»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Астана Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич остался доволен настроем команды в первом матче сезона Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:72)

«Поздравляю команду с победой. Мы очень рады успешному старту сезона. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, ведь сегодня они приложили максимум усилий для достижения результата.

Мы старались показать свой баскетбол и навязать сопернику свою игру. Полагаю, что нам это удалось. Мне не хотелось бы выделять кого-то из игроков, ведь победа стала заслугой всей команды. Мы сыграли сплоченно и постараемся продолжать в том же духе», – сказал Павичевич.

Сразу шесть игроков саратовской команды записали на свой счет более 10 очков.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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