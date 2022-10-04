Милош Павичевич: «Автодор» навязал «Астане» свою игру»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич остался доволен настроем команды в первом матче сезона Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:72)
«Поздравляю команду с победой. Мы очень рады успешному старту сезона. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, ведь сегодня они приложили максимум усилий для достижения результата.
Мы старались показать свой баскетбол и навязать сопернику свою игру. Полагаю, что нам это удалось. Мне не хотелось бы выделять кого-то из игроков, ведь победа стала заслугой всей команды. Мы сыграли сплоченно и постараемся продолжать в том же духе», – сказал Павичевич.
Сразу шесть игроков саратовской команды записали на свой счет более 10 очков.
Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?