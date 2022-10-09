Милош Павичевич – об игре «Автодор» – «НН»: «Нас ожидает непростой матч»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Подготовка к ближайшей домашней игре проходит в штатном режиме. Нас ожидает непростой матч.

«Нижний Новгород» показал очень хороший баскетбол в первом туре в Красноярске, где добился волевой победы над «Енисеем» в двух овертаймах. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков и постараемся порадовать их победой», – передает слова Павичевича официальный сайт .

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