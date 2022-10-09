Милош Павичевич – об игре «Автодор» – «НН»: «Нас ожидает непростой матч»

Теги Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Подготовка к ближайшей домашней игре проходит в штатном режиме. Нас ожидает непростой матч.

«Нижний Новгород» показал очень хороший баскетбол в первом туре в Красноярске, где добился волевой победы над «Енисеем» в двух овертаймах. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков и постараемся порадовать их победой», – передает слова Павичевича официальный сайт «Автодора».

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