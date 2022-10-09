Дрэймонд Грин – о сливе видео драки в сеть: «Я подумал, что это вранье»

Форвард «Голден Стэйт» признался, что не поверил, когда узнал, что видео его драки с просочилось в сеть.

«Я подумал, что это вранье», – цитирует игрока инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Грин отметил, что другие видео с тренировок не попадают в СМИ.

В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Видео инцидента, опубликованное изданием TMZ Sports, вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег