Монти Уильямс – о драке Грина с Пулом: «Я давно в НБА, но не видел ничего подобного»

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс признался, что был удивлен, увидев стычку между игроками «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом на тренировке.

«Я давно в НБА, но не видел ничего подобного.

Если вы находитесь в этой лиге достаточно давно, вы обязательно видели напряженные моменты, но обычно это два поднятых вверх локтя и парни начинают выяснять отношения. Что-то в этом роде. Когда я увидел это видео, я понял, что ситуация тяжелая. Я рад, что у нас такого не происходит.

Я знаю Дрэймонда. Он страстный, он эмоциональный, но он также заботливый парень. Увидев его в таком свете, я подумал: «Черт возьми, он ведь не такой». Я работал с ним в олимпийской сборной, и это не тот парень, которого я знаю», – сказал Уильямс.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег

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