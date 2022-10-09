Монти Уильямс – о драке Грина с Пулом: «Я давно в НБА, но не видел ничего подобного»
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс признался, что был удивлен, увидев стычку между игроками «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом на тренировке.
«Я давно в НБА, но не видел ничего подобного.
Если вы находитесь в этой лиге достаточно давно, вы обязательно видели напряженные моменты, но обычно это два поднятых вверх локтя и парни начинают выяснять отношения. Что-то в этом роде. Когда я увидел это видео, я понял, что ситуация тяжелая. Я рад, что у нас такого не происходит.
Я знаю Дрэймонда. Он страстный, он эмоциональный, но он также заботливый парень. Увидев его в таком свете, я подумал: «Черт возьми, он ведь не такой». Я работал с ним в олимпийской сборной, и это не тот парень, которого я знаю», – сказал Уильямс.
Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег
Комментарии