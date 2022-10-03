Карим Абдул-Джаббар: «Кайри Ирвинг запятнал репутацию тех, кто стремится выглядеть чем-то большим, нежели тупым спортсменом»

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Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар высказал свое мнение о звездном разыгрывающем «Бруклина» Кайри Ирвинге.

Ирвинг нередко выступает со спорными высказываниями и поддерживает некоторые теории заговора.

«Кайри Ирвинга считали бы просто комичным шутом, если бы не его влияние на молодых людей, которые равняются на спортсменов.

Когда я смотрю на некоторых спортсменов, которые использовали свой статус, чтобы действительно попытаться улучшить общество – Колина Каперника, Леброна Джеймса, Мохаммеда Али, Билла Рассела, Билли Джин Кинг, Артура Эша и других – становится ясно, насколько Кайри Ирвинг запятнал репутацию тех, кто стремится выглядеть чем-то большим, нежели тупым спортсменом», – написал Абдул-Джаббар.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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