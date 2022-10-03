Карим Абдул-Джаббар: «Кайри Ирвинг запятнал репутацию тех, кто стремится выглядеть чем-то большим, нежели тупым спортсменом»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар высказал свое мнение о звездном разыгрывающем Кайри Ирвинге.

Ирвинг нередко выступает со спорными высказываниями и поддерживает некоторые теории заговора.

считали бы просто комичным шутом, если бы не его влияние на молодых людей, которые равняются на спортсменов.

Когда я смотрю на некоторых спортсменов, которые использовали свой статус, чтобы действительно попытаться улучшить общество – Колина Каперника, , Мохаммеда Али, , Билли Джин Кинг, Артура Эша и других – становится ясно, насколько Кайри Ирвинг запятнал репутацию тех, кто стремится выглядеть чем-то большим, нежели тупым спортсменом», – написал Абдул-Джаббар.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство