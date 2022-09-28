Стивен Эй Смит: «У Кайри Ирвинга отсутствует чувство ответственности, это его проблема»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал позицию разыгрывающего .

Недавно Ирвинг заявил, что не смог подписать долгосрочный контракт с «Нетс» (более 100 млн долларов) на из-за отказа от вакцинации.

Отсутствие прививки от COVID-19 вынудило Ирвинга пропустить большую часть сезона-2021/22, согласно протоколам охраны здоровья и безопасности в Нью-Йорке.

«Вероятно, я больше никогда в жизни не буду разговаривать с Кайри. Уверяю вас, я не стану думать о нем ни минуты. Проблема в том, что вы должны выполнять свою работу. Люди считают, что у него отсутствует чувство ответственности. Это его проблема, а не наша», – сказал Смит.

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