Кайл Курич – о напряжении в «Барселоне» при Ясикявичюсе: «Когда проигрываешь, все становится сложнее»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Кайл Курич Баскетбол

Защитник «Барселоны» Кайл Курич во время интервью не стал отрицать слухи о напряженной атмосфере в команде Шарунаса Ясикявичюсе во второй половине минувшего сезона.

В сезоне-21/22 «Барса» уступила «Реалу» в полуфинале Евролиги и в решающей серии чемпионата Испании.

«Ясикявичюс очень требовательный тренер, потому что очень хочет добиваться успеха. Правда в том, что у этой команды есть все, чтобы побеждать, поэтому его работа – всячески воздействовать нас нас, заставляя двигаться к цели. Он всегда выжимает максимум и доводит вас до предела, и когда вы одерживаете победы, то все отлично. Но когда следуют поражения, нужно иметь крепкую психику, потому что все вдруг становится сложнее», – заявил Курич.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные