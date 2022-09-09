Кайл Курич – о напряжении в «Барселоне» при Ясикявичюсе: «Когда проигрываешь, все становится сложнее»

Защитник «Барселоны» во время интервью не стал отрицать слухи о напряженной атмосфере в команде во второй половине минувшего сезона.

В сезоне-21/22 «Барса» уступила «Реалу» в полуфинале и в решающей серии чемпионата Испании.

«Ясикявичюс очень требовательный тренер, потому что очень хочет добиваться успеха. Правда в том, что у этой команды есть все, чтобы побеждать, поэтому его работа – всячески воздействовать нас нас, заставляя двигаться к цели. Он всегда выжимает максимум и доводит вас до предела, и когда вы одерживаете победы, то все отлично. Но когда следуют поражения, нужно иметь крепкую психику, потому что все вдруг становится сложнее», – заявил Курич.

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