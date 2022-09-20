Шарунас Ясикявичюс: «Игроки «Барселоны» рады вернуться в команду, все отлично ладят»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о состоянии команды перед началом предсезонного турнира Каталонская лига.

«Всех вместе мы видели ребят совсем мало времени. Настрой отличный, но общее состояние команды остается загадкой. Приехавшие с Евробаскета в хорошей форме, но если брать в целом, то все не так однозначно.

Игроки рады вернуться в команду, все отлично ладят. Сезон предстоит долгий, это марафон, так что нам надо думать о будущем. У нас у всех было достаточно времени на отдых, мы сильно мотивированы», – сказал Ясикявичюс.

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