«Надеюсь, что продолжу так играть и дальше». Вембаньяма прокомментировал подборку своих лучших моментов

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Тяжелый форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма оставил комментарий под подборкой своих лучших моментов на официальном YouTube-канале НБА.

«Надеюсь, что продолжу так играть и дальше», – написал 18-летний игрок.

218-сантиметровый бигмен считается главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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