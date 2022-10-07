«Надеюсь, что продолжу так играть и дальше». Вембаньяма прокомментировал подборку своих лучших моментов

Тяжелый форвард оставил комментарий под подборкой своих лучших моментов на официальном YouTube-канале НБА.

«Надеюсь, что продолжу так играть и дальше», – написал 18-летний игрок.

218-сантиметровый бигмен считается главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича