Стефен Карри – о Вембаньяма: «Он словно игрок, которого создали в 2К. Это отдает читерством»

Разыгрывающий Стефен Карри отдал должное 18-летнему французу из «Метрополитана», который считается главным претендентом на первый номер драфта 2023 года.

«Он словно игрок, которого создали в 2К. Знаете, там каждый разыгрывающий хочет быть еще и семифутером. Это отдает читерством, приятель.

Он очень талантлив. За ним интересно наблюдать», – заявил Карри.

Вембаньяма в четверг помог взять реванш у команды молодых талантов Лиги развития НБА «Игнайт» (112:106) за поражение в первой встрече.

В ответной игре в Лас-Вегасе 18-летний Вембаньяма набрал 36 очков, 11 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали