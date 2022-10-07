Стефен Карри – о Вембаньяма: «Он словно игрок, которого создали в 2К. Это отдает читерством»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отдал должное 18-летнему французу Виктору Вембаньяма из «Метрополитана», который считается главным претендентом на первый номер драфта НБА 2023 года.
«Он словно игрок, которого создали в 2К. Знаете, там каждый разыгрывающий хочет быть еще и семифутером. Это отдает читерством, приятель.
Он очень талантлив. За ним интересно наблюдать», – заявил Карри.
Вембаньяма в четверг помог «Метрополитану» взять реванш у команды молодых талантов Лиги развития НБА «Игнайт» (112:106) за поражение в первой встрече.
В ответной игре в Лас-Вегасе 18-летний Вембаньяма набрал 36 очков, 11 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота.
Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали
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