Иван Ухов – о «Минске»: «Соперник очень мобильный. Любит атаковать с первого заслона»

Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью «Матч ТВ» оценил игру команды в первом матче сезона против «Самары» (85:72) и поделился своим мнением о следующем сопернике армейцев, белорусском .

— Как вам игра вашей команды по первому матчу сезона с «Самарой»?

— В целом игра была хорошая, если не учитывать тот факт, что мы опять не были в полном составе. Из‑за болезни Антон Астапкович и Семен Антонов не смогли участвовать в этой встрече. Повторюсь, в принципе мы хорошо этот матч провели. Но есть, конечно, над чем работать. Не без ошибок пока, но это только начало. В общем, стараемся прогрессировать с каждой игрой. Надеюсь, что будем следовать своему плану и показывать свой лучший баскетбол.

— В субботу в первом домашнем матче нового сезона лиги ЦСКА встречается с «Минском». Как вам нынешняя игра вашего соперника?

— Конечно, мы уже провели разбор. Соперник очень мобильный. Любит атаковать с первого заслона, с первой атаки. Не стесняется бросать трехочковые, даже если они не совсем удобные. Так что нужно быть готовыми к этому и остановить их быстрый прорыв, чтобы они не почувствовали свою игру в этом компоненте, и уже от защиты надо действовать в наше нападение.

Очень ждем болельщиков на нашей домашней игре и потом после нее — приходите, будем рады вас видеть, пообщаемся, сфотографируемся.

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