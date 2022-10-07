Сергей Елевич: «Зенит» впечатляет, но ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал фаворитов нового сезона лиги ВТБ.

«Я был в Питере на финале Кубка Кондрашина и Белова, когда «Зенит» играл с ЦСКА и скажу, что «Зенит» меня очень впечатлил. Своей мобильностью, глубиной состава. А вот в финале Суперкубка, хоть питерцы его и выиграли, я не увидел у них той мобильности, той силы, которая была несколько дней назад. Что касается , я очень уважаю и люблю его тренера, хорвата Велимира Перасовича. У него очень интересные взгляды на все, а первое внимание он обращает на защиту. Мне очень нравятся его защитные редуты, как он мешает лидерам соперника работать.

Считаю «Зениту» нужно было подойти к первой игре более продуманно. К сожалению, главный тренер питерцев Хави Паскуаль то ли этого не увидел, то ли еще что-то. В любом случае, я считаю по работе на рынке в межсезонье у «Зенита» убедительное преимущество.

Не сбрасывайте ЦСКА со счетов. Это суперклуб. Это деньги, это касса. ЦСКА – клуб, который знает, что он хочет. Он наверстает все, что потерял в предсезонке. У них большие ресурсы. Не знаю, в каком качестве и как будет выглядеть новый тренер, но там есть люди, которые могут ему подсказать, как решить задачи, которые клуб ставит. Уверен, что несмотря на всю непредсказуемость чемпионата, медали разыграет все та же четверка в составе , , Казани и «Локомотива-Кубани». Но сейчас только начало, дет только втягивание в игровой процесс», – заявил Елевич.

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