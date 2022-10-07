Станислав Еремин – об апелляции ЦСКА: «Никто сейчас не пустит наши клубы. Им там наплевать на законы»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал информацию о судебном разбирательстве между и Евролигой, которая исключила армейцев из числа участников турнира в сезоне-22/23.

«То, что подали апелляцию, это правильно. А то, что реально удовлетворят, то это в общем‑то ноль процентов. Никто не пустит сейчас российские клубы. Им там наплевать на законы.

Но то, что нужно отстаивать интересы и получать какую‑то компенсацию, то это все, безусловно, нужно. Тем более что ЦСКА долгое время в числе акционеров Евролиги. Они должны бороться за компенсации. А то, что пустят их или нет, то, конечно, нет.

Я думаю, что мы несколько лет будем в таком положении. Дай бог, чтобы я ошибся», - сказал Еремин.

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