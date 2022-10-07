Эмил Райкович – о матче против «Минска»: «Нужно хорошо сыграть в обороне, не уступать в энергии и скорости»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах на предстоящий матч против «Минска» в рамках Единой лиги ВТБ.
«Минск» – молодая и энергичная команда. Их тренер ставит перед игроками множество различных задач, стараясь отшлифовать игру и максимизировать результаты.
Нам нужно хорошо сыграть в обороне, не уступать в энергии и скорости и сделать еще один шаг в процессе построения команды», – передает слова тренера официальный сайт ЦСКА.
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