Эмил Райкович – о матче против «Минска»: «Нужно хорошо сыграть в обороне, не уступать в энергии и скорости»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах на предстоящий матч против «Минска» в рамках лиги ВТБ.

– молодая и энергичная команда. Их тренер ставит перед игроками множество различных задач, стараясь отшлифовать игру и максимизировать результаты.

Нам нужно хорошо сыграть в обороне, не уступать в энергии и скорости и сделать еще один шаг в процессе построения команды», – передает слова тренера официальный сайт ЦСКА.

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