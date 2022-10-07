Андрей Ватутин: «ЦСКА стремится к серьезной организационной перестройке – без потери качества деятельности клуба»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о задачах клуба в сезоне-22/23, а также противостоянии с .

«При уже состоявшемся сокращении бюджета и, возможно, последующих сокращениях, задачи формулировать и артикулировать непросто. Поэтому давайте выделим несколько важных аспектов. Начну с того, что амбиции наши прежние, хотим побеждать в каждом матче, даже при непростой текущей ситуации. Будут победы – будет и турнирный результат. Хотим создать единый и боеспособный коллектив. Сохранить клубные традиции, важных и опытных работников офиса и команды. Сохранить и приумножить число болельщиков. Принимать участие в стройке арены. Развивать молодых. Доверять им. Сейчас все это накладывается на сложный для всего мира кризисный период, в котором приходится очень многое менять в ежедневной работе. Так что в списке задач и серьезная организационная перестройка, которую стремимся провести без потери качества деятельности клуба.

Что касается игры с «Зенитом» в финале Суперкубка, то о ней все довольно четко сказал Эмил Райкович. Полагаю, до старта сезона нет смысла расстраиваться сиюминутному результату, тем более что качество игры и ход матча позволял нам уверенно рассчитывать на победу. Мы настроены на серьезную работу. Результат покажет время, а лозунгов от меня вы не услышите.

«Газпром» теперь везде рулит? Думаю, не стоит упрощать чемпионат лиги до вопроса «кто обыграет Зенит». Все намного сложнее и интереснее. Давайте уважать всех участников турнира. «Зенит» провел солидную селекционную кампанию, сохранил отличного тренера. Если оперировать статистикой, то, действительно, команды из Санкт-Петербурга в минувшем сезоне добились многого – кроме них, в тройке топовых игровых видов титул взяли только наши хоккейные одноклубники. Но я всегда призывал не смотреть на спорт, как на состязание кошельков. На площадке побеждают люди, а не деньги. Кроме того, никто не знает, в каких составах команды закончат нынешний сезон, жизнь и тут может внести свои коррективы», – считает Ватутин.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»