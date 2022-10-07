Айзейя Томас: «Нельзя на толчок отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете»

Теги Голден Стэйт НБА Айзейя Томас 1989 Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок «Бостона» Айзейя Томас отреагировал на видео, как форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время тренировки ударил партнера по команде Джордана Пула.

«Единственное, что я хочу сказать – нельзя отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете! Особенно если он тебя толкнул.

Но меня не было на той тренировке, и я не слышал, что он сказал, поэтому не буду комментировать. Но черт возьми!» – написал Томас на своей странице в Twitter.

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