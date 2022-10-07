Айзейя Томас: «Нельзя на толчок отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете»

Бывший игрок «Бостона» отреагировал на видео, как форвард во время тренировки ударил партнера по команде .

«Единственное, что я хочу сказать – нельзя отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете! Особенно если он тебя толкнул.

Но меня не было на той тренировке, и я не слышал, что он сказал, поэтому не буду комментировать. Но черт возьми!» – написал Томас на своей странице в Twitter.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег