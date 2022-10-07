Айзейя Томас: «Нельзя на толчок отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете»
Бывший игрок «Бостона» Айзейя Томас отреагировал на видео, как форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время тренировки ударил партнера по команде Джордана Пула.
«Единственное, что я хочу сказать – нельзя отвечать ударом, если перед тобой игрок, с которым вы зажигаете! Особенно если он тебя толкнул.
Но меня не было на той тренировке, и я не слышал, что он сказал, поэтому не буду комментировать. Но черт возьми!» – написал Томас на своей странице в Twitter.
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