Ричард Джефферсон призывает «Уорриорз» уволить виновных в сливе видео с дракой

Теги происшествия Голден Стэйт Ричард Джефферсон НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон заявил, что на месте руководства «Голден Стэйт» уволил бы всех сотрудников, виновных в сливе видеоролика с дракой на тренировке.

Сегодня издание TMZ Sports опубликовало видео со стычкой между игроками «Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

На ролике видно, как Грин подходит к Пулу вплотную, тот отталкивает Дрэймонда, и Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

Инцидент произошел в среду. В четверг утром Грин извинился перед командой за произошедшее.

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