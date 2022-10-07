Ричард Джефферсон призывает «Уорриорз» уволить виновных в сливе видео с дракой

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон заявил, что на месте руководства уволил бы всех сотрудников, виновных в сливе видеоролика с дракой на тренировке.

Сегодня издание TMZ Sports опубликовало видео со стычкой между игроками «Уорриорз» и .

На ролике видно, как Грин подходит к Пулу вплотную, тот отталкивает Дрэймонда, и Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

Инцидент произошел в среду. В четверг утром Грин извинился перед командой за произошедшее.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег