Джейк Пол: «Дрэймонд, плачу 10 миллионов долларов за то, чтобы ты вышел на ринг»

Известный видеоблогер и боксер Джейк Пол отреагировал на видео, как форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время тренировки ударил партнера по команде Джордана Пула.

«Нужно вывести на боксерский ринг.

Дрэймонд, плачу 10 миллионов долларов за то, чтобы ты вышел на ринг в следующей программе Most Valuable Promotions. Кого ты хочешь себе в соперники?», – написал Пол на своей странице в Twitter.

В качестве соперника Пол предложил Грину бывшего игрока НБА Дерона Уильямса, который ранее уже участвовал в боксерском поединке с бывшим игроком НФЛ Фрэнком Гором и победил.

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