Виктор Вембаньяма сыграет за сборную Франции в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2023
Бигмен «Метрополитана» Виктор Вембаньяма сыграет за сборную Франции в ноябрьских матчах квалификационного турнира ЧМ-2023.
Французы 11 ноября встретятся с Литвой, а 14 ноября с Боснией и Герцеговиной. Команда Венсана Колле занимает 2-е место в группе К с результатом 6-2.
Вембаньяма не смог выступить на Евробаскете-2022 из-за повреждения.
Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других
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